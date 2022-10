FPF decreta minuto de silêncio em memória do treinador Rui Guimarães

Redação com Lusa

Técnico português faleceu no Kuwait, depois de se ter sentido mal durante um jogo.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decretou a realização de um minuto de silêncio em todos os jogos das competições de futsal por si organizadas, entre os dias 20 e 23, em memória do treinador Rui Guimarães.

"Para conhecimento dos Sócios FPF e demais interessados, informamos que a Direção da Federação Portuguesa de Futebol determinou o cumprimento de um minuto de silêncio em memória do treinador de futsal Rui Guimarães, em todos os jogos das competições de futsal por si organizadas, entre 20-10-2022 e 23-10-2022", pode ler-se na nota divulgada pelo organismo.

O técnico morreu na quarta-feira no Kuwait, depois de se ter sentido mal durante um jogo do clube que dirigia, o Al Tadamon, segundo revelou o organismo no seu sítio oficial.

Rui Guimarães, de 37 anos, iniciou a carreira na FJ Antunes e encontrava-se esta época no Kuwait, depois de um trajeto de sucesso nos Emirados Árabes Unidos, onde esteve durante 10 anos.