Redação com Lusa

Declarações de Miguel Ângelo e Bruno Coelho, jogadores da Seleção portuguesa de futsal, após a vitória por 3-2 sobre a Finlândia, que garantiu o apuramento para as meias-finais do Euro'2022.

Miguel Ângelo: "Fomos competentes, acima de tudo. Fomos competitivos e estivemos concentrados durante os 40 minutos. Esta é a nossa identidade. Estamos prontos para o próximo jogo. Todos os jogos que disputamos no Europeu são difíceis. Parabéns à equipa."

Bruno Coelho: "Já sabíamos que ia ser difícil. Já tínhamos jogado com eles anteriormente, é uma equipa bastante competitiva, muito pragmática, que joga bem e simples. Já sabíamos que ia ser assim. Felizmente, estivemos concentrados 40 minutos e conseguimos estar sempre à frente no marcador. Apesar de termos sofrido os golos, reagimos bem e com golos. Isso levantou a nossa moral."