Zicky enaltece "estreia de sonho" na seleção portuguesa de futsal.

O pivô Zicky enalteceu esta terça-feira a "estreia de sonho" no Mundial de futsal, tornando-se no mais jovem português a jogar uma fase final da prova, apontando um golo na vitória frente à Tailândia, por 4-1.

"Foi uma estreia de sonho. Só entrar no pavilhão já me dava arrepios e, na hora de cantar o hino, foi um momento muito tenso. Não sabia que ia ser assim. Senti-me muito feliz e orgulhoso", disse, em declarações ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em Kaunas, os asiáticos adiantaram-se aos 16 minutos, por Jirawat Sornwichian, mas Portugal empatou ainda na primeira parte, aos 20, por Bruno Coelho, e selou a reviravolta na segunda, por Erick, aos 27, Zicky, aos 30, e Pany Varela, aos 32.

Os quatro jogadores que apontaram os golos estrearam-se a marcar em fases finais de um campeonato do mundo, com os últimos três, inclusive, a cumprirem a sua estreia, enquanto Bruno Coelho apontou o seu primeiro tento, ao fim de oito jogos na prova.

O jovem do Sporting, de 20 anos, expressou a "sensação única de estar num Mundial, uma competição em que todos querem participar", garantindo que os portugueses podem esperar dele "muita vontade de trabalhar e de ajudar Portugal", bem como um Zicky "feliz por estar aqui a realizar um sonho e que vai dar tudo para ajudar a equipa".

"No contexto em que nós estamos, sou mais um para ajudar. Por ser a estreia, temos de realçar a capacidade que tivemos para integrar este plantel. Estamos aqui por Portugal e a nossa integração foi bem-sucedida. Tivemos sempre muita ajuda", frisou.

Com o auxílio e motivação dos treinadores e dos colegas mais experientes, o atleta realçou que "o que interessa é o coletivo e não o individual", bem como "dar sempre o máximo por Portugal e ajudar a equipa - dando consistência, golos, seja com apoio ou com o que quer que seja - para conseguir bons resultados" ao longo da competição.

A formação lusa segue no segundo lugar do Grupo C, com os mesmos três pontos de Marrocos, que goleou por 6-0 as Ilhas Salomão, próximo adversário da formação das quinas, em embate marcado para quinta-feira (16h00 de Lisboa), também em Kaunas.