Bruno Coelho assinalou diferenças entre os dois particulares com a Bélgica, depois da derrota no primeiro, por 3-2

O internacional português de futsal Bruno Coelho assegurou hoje que a seleção vai dar "uma boa resposta no segundo jogo com a Bélgica", de preparação, depois de ter perdido o primeiro por 3-2, no qual Ricardinho se despediu.

"Foi um jogo dentro de um contexto diferente, de muitas emoções. Terminou o ciclo do melhor do mundo [Ricardinho] a jogar pela nossa seleção. Infelizmente, o resultado não foi o que queríamos neste jogo. O nosso foco principal é a preparação deste novo ciclo, mas obviamente que queremos sempre vencer todas as partidas. Continuamos concentrados no trabalho e tenho a certeza de que iremos dar uma boa resposta no sábado", disse Bruno Coelho, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

O ala de 34 anos, que representa os italianos do Napoli Futsal, lembrou que a seleção lusa conquistou recentemente o Europeu: "Ganhámos sem discussão, fomos a melhor equipa da competição. Não retirando valor à Bélgica, que tem bons jogadores, vamos fazer mais e melhor neste segundo jogo. Já estamos a prepará-lo e a analisar o que é preciso corrigir. Vamos entrar com a concentração no máximo para terminar o estágio com um triunfo. Seremos Portugal, como temos vindo a ser em todos estes anos".

Pelo facto de ostentar o título de campeão europeu e mundial, a seleção portuguesa, segundo Bruno Coelho, é muito estimulante para os adversários, que "querem muito jogar contra Portugal e ganhar-lhe", o que obriga a que os jogadores portugueses "estejam no máximo das suas capacidades".

A seleção, já sem Ricardinho, que foi dispensado após o jogo de despedida, está a preparar o segundo jogo frente à Bélgica, agendado para este sábado, a partir das 20:00, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.