Foi campeão no Sporting e é esperança do Modicus: "Significa muito para mim"

A cumprir a sexta época nos nortenhos, com uma passagem curta pelos Emirados Árabes Unidos pelo meio, Fábio Lima é o melhor marcador e quer colocar o clube no lugar que diz que merece

Após sete jornadas sem vencer na Liga Placard, o Modicus conseguiu quebrar a maré negativa ao triunfar, por 4-2, na receção ao Torreense no passado domingo. Fábio Lima, uma das figuras dos sandinenses, explica a importância da vitória para o grupo e deixa uma garantia: "Este triunfo foi muito importante para a malta. É um resultado que nos dá outro alento e um novo fôlego. Estamos mais confiantes e mais preparados para o que se segue. Acredito que iremos dar a volta e chegar aos lugares cimeiros", vinca o ala, 33 anos.

A época não tem sido fácil para o Modicus, mas o jogador acredita que há margem para uma subida de rendimento nos próximos tempos." Tem sido uma temporada complicada. Os resultados e a posição na tabela classificativa não refletem a qualidade do nosso plantel. Temos um grupo muito valioso, unido e vamos dar uma resposta. Este clube significa muito para mim", sublinhou.

Numa carreira feita maioritariamente em Portugal, com passagens por vários clubes ao mais alto nível, entre eles o Sporting, formação pela qual se sagrou campeão e onde venceu ainda uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça, Fábio Lima defende que a vasta carreira assenta na resiliência e no trabalho desenvolvido, mas igualmente na crença.

"Tento sempre ser melhor. Procuro estar motivado para ultrapassar as minhas barreiras e estou sempre à procura de evoluir. Acredito também que posso fazer mais e melhor. Gosto de treinar e jogar no limite", conta o internacional português, que teve uma pequena passagem pelo futsal chinês e árabe. Estas experiências, na visão do futsalista, foram bastantes positivas e ajudaram ao crescimento enquanto jogador e ser humano.

"Estava no Boavista quando surgiu o convite de ir jogar na China. Foi uma experiência muito boa e aprendi bastante com ela. Aliás, estava a precisar de mudar de ares e foi tudo muito rejuvenescedor. A experiência nos Emirados Árabes Unidos já foi mais recente. Tinha lá ido jogar um dos melhores torneios do mundo e estava lá um treinador português. Ele chamou-me e assinei com o Al-Dhafrah por dois meses, só para jogar na Liga dos Campeões. Correu incrivelmente bem e foram bons tempos", recordou.

O desejo de voltar à Seleção Nacional continua presente

Com passagens importantes por Rio Ave, onde esteve ligado à melhor época da história do emblema de Vila do Conde, por Sporting, formação onde se sagrou campeão nacional, e Modicus, equipa em que se evidenciou e foi o melhor marcador, Fábio Lima também já representou a Seleção Nacional. O nortenho regista 30 internacionalizações, entre elas a disputa do Campeonato da Europa de 2016. A chamada de Jorge Braz não surge há algum tempo, mas ainda assim o ala não vive obcecado com essa ideia e prefere virar as atenções para o clube que representa e que lhe diz muito.

"Há algum tempo que não sou chamado, mas não trabalho a pensar nisso. Primeiro penso sempre em ajudar o Modicus, de modo a conseguir atingir os objetivos do clube. Se o míster achar que o que estou a fazer em Sandim é bem feito e que mereço lá ir, irei com todo o prazer e para dar o melhor pela Seleção, como sempre dei", conclui.