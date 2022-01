Fits perdeu espaço no Benfica e está a caminho do futsal espanhol

Fits perdeu espaço no Benfica

Com a entrada de Rocha, o pivô perdeu espaço no Benfica e segue, por empréstimo, para os espanhóis do Manzanares.

O mercado continua a mexer na Liga Placard e o Benfica parece estar a arrumar a casa. Segundo a Imprensa espanhola, o pivô Rafael Nogueira da Silva, mais conhecido no futsal por Fits, está a caminho de Espanha para ser reforço do Manzanares, 14.º classificado da Liga espanhola, juntando-se a Raúl Campos como reforço da equipa da província de Ciudad Real. A oficialização do acordo entre os clubes deve estar para breve.

Com a chegada de Rocha ao emblema encarnado, o internacional brasileiro, de 28 anos, perdeu espaço no plantel orientado por Pulpis e, segundo as informações, será emprestado até ao final da época ao clube espanhol.

Recorde-se que, o pivô chegou a Lisboa em 2018/2019, proveniente da formação italiana do Kaos, e esta temporada, com a camisola das águias, apontou apenas três golos em 17 partidas.

No palmarés, o canhoto conta com uma Liga Placard, duas Taças da Liga e uma Taça de Itália.