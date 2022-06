Final da Liga Placard arranca este sábado: Benfica e Sporting discutem mais um título

Águias e leões vão decidir quem é o campeão de 2022/2023, numa final à melhor de cinco jogos

Sendo as duas principais potências do futsal nacional e as únicas com títulos europeus, Benfica e Sporting discutem mais um título de campeão a partir deste sábado, numa final discutida à melhor de cinco.

No jogo decisivo da competição desde 2010, o Sporting, comandado por Nuno Dias, procura o sétimo título nos últimos nove anos, o nono nos últimos doze. Neste período mais recente, os leões chegaram também a cinco finais de Champions nos últimos seis anos, conquistando por duas vezes o título europeu.

O Benfica, que se ficou pelas meias-finais em 2014 e em 2017, e que acabou a fase regular um ponto atrás do rival Sporting, procura o segundo título de campeão nacional nos últimos seis anos.

A partir deste próximo sábado, no Pavilhão João Rocha, Sporting e Benfica começam a medir forças por mais um título de campeão nacional. O jogo cinco, caso se venha a disputar, será, também, no reduto sportinguista, uma vez que foi a equipa de Nuno Dias a terminar na liderança.