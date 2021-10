"Festejos do Mundial? Foi uma direta, a beber uns copos com uma genuinidade fantástica"

ENTREVISTA, PARTE I - Momentos que colocaram a Seleção Nacional à prova deram a certeza a Jorge Braz que Portugal ia sagrar-se campeão mundial. A festa fez-se até às tantas, de direta e a "beber uns copos"

A família tinha-o proibido de voltar a casa antes do último dia do torneio e o selecionador não desobedeceu. As meias-finais foram "o clique".

Cumpriu a ordem da sua esposa de só voltar a casa depois do último dia do torneio...

-A minha esposa e a minha filha só foram à Lituânia porque eu só voltaria a casa no dia 4. No patamar onde estamos, ganhar o grupo e passar os oitavos de final, onde ainda se apanham segundos e terceiros de outros agrupamentos, é uma obrigação. Nos quartos de final define-se o sucesso, ou não, do Mundial. Ganhando nos "quartos" ficas até ao fim, estás entre as quatro melhores seleções e tudo pode acontecer. Tinha dito que o jogo mais difícil de todos para dar o clique seria o da meia-final, para superarmos o que não tínhamos superado antes. Com a Espanha, da maneira como jogámos e o que fizemos levou-me a acreditar que íamos ser campeões.