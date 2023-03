Ferreira do Zêzere bate Fundão na abertura da 18ª ronda da Liga Placard

Instagram do Ferreira do Zêzere

Diogo Simões apontou o golo do triunfo nos últimos minutos do encontro.

O Ferreira do Zêzere recebeu e venceu o Fundão por 3-2, na abertura da 18ª jornada da fase regular da Liga Placard de futsal.

Com o resultado empatado a duas bolas - Nicolas Tomé e Edmilson Kutchy, com um autogolo, marcaram para a equipa da casa, enquanto Bebé e Mário Freitas apontaram os tentos dos visitantes -, Diogo Simões assinou, aos 37 minutos, o golo do triunfo da formação orientada por Miguel Ferreira.

A ronda prossegue este sábado, dia 18, com mais três jogos: Eléctrico - Caxinas, Azeméis - Braga e Benfica - Portimonense.