Fernando Santos, João Pinto e Fernando Gomes na receção à comitiva de futsal

Seleção portuguesa foi recebida na Cidade de Futebol.

Fernando Santos, selecionador nacional de futebol, João Pinto, diretor da FPF e Fernando Gomes, presidente da FPF, estiveram presentes esta segunda-feira a seleção portuguesa de futsal, que no domingo se sagrou campeã mundial, com triunfo por 2-1 sobre a Argentina na final, na Cidade do Futebol.

De recordar que a comitiva liderada por Jorge Braz saiu por volta das 13h05 do avião que a trouxe a Portugal.

Ricardinho, capitão da seleção, já entregou a Taça ao Museu da Federação Portuguesa de Futebol.