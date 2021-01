Fernando Gomes felicita Jorge Braz e Ana Catarina: "Agradeço-vos todo o vosso talento"

Para o treinador nacional trata-se de um triunfo pelo terceiro ano consecutivo, enquanto Ana Catarina repete a distinção de 2018.

Jorge Braz e Ana Catarina são os dois portugueses premiados entre os prémios de melhores do Mundo, referentes a 2020, divulgados esta terça-feira pelo portal Futsal Planet, e Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deixou uma mensagem aos distinguidos.

"Gostaria de felicitar calorosamente o Selecionador Nacional de Futsal, Jorge Braz, e a internacional Ana Catarina Pereira por terem sido galardoados, respectivamente, melhor Selecionador de futsal e melhor guarda-redes feminina de futsal do mundo. Este galardão, atribuído pelo site "Futsal Planet", é a maior distinção individual da modalidade e dá-nos a certeza que, ao honrarem a nossa camisola e o nosso país, de forma indelével, selecionador e atleta também se dignificaram a eles mesmos. Por tudo o que já nos deram e tudo o que ainda nos darão no futuro, em nome do futsal, da FPF e do desporto nacional, agradeço-vos todo o vosso talento! Parabéns!", lê-se numa mensagem deixada no site oficial do organismo.

Jorge Braz foi distinguido na categoria de melhor selecionador nacional, recolheu 534 pontos, enquanto Ana Catarina (Benfica) ganhou nas guarda-redes, com 450 pontos.