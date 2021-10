"Este grupo de campeões construiu um dos maiores feitos alcançados num desporto coletivo"

Declarações do presidente da Federação Portuguesa de Futebol na cerimónia de condecoração da seleção portuguesa de futsal.

Importância do título: "Costumamos dizer que não há nada que tenhamos conquistado que seja mais importante do que aquilo que ainda nos falta. E com este lema trabalhamos, todos trabalhamos. Ganhar um campeonato do mundo verdadeiramente global numa modalidade com mais de 150 países que a jogam de forma regular em todos os continentes é um feito cuja dimensão levaremos tempo a entender".

Formação: "Um feito que começa nas mães e dos pais. Em cada pai e em cada mãe que incentiva o seu filho a praticar desporto. Segue nos clubes. Em cada um deles. Nos dirigentes que permitem que as luzes dos pavilhões se liguem até às tantas da noite, para que raparigas e rapazes pratiquem desporto.

Este desporto, o futsal, ou qualquer outro, porque nenhum é menos ou mais importante do que este.

O país, Portugal, só viverá mais momentos como este se tiver a humildade de em vez de olhar para o céu quando ganha, olhar antes para como alargar a sua base".

Seniores: "Só para falar dos seniores. Já aqui lhe tinha trazido os campeões da Europa de futebol de praia, os campeões do Mundo de futebol de praia., os campeões da Europa de futebol, os campeões da Europa de futsal, os vencedores da Liga das Nações. E agora os campeões do mundo de futsal. O senhor presidente sabe bem que os problemas das vitórias são mais doces que os problemas das derrotas. Mas se não soubermos lidar com eles à altura do país que merecemos ser as conquistas ficam marcos solteiros para toda a vida, satisfazendo deslumbramentos daqueles que ganham na sua própria luz.

Maior feito: "Este grupo de campeões construiu, não temo dizê-lo, um dos maiores feitos alguma vez alcançados num desporto coletivo. Conheço-os um a um, a eles e a muitos dos que cá ficaram. Sei que ao lado do orgulho que cada um sente está semeada a responsabilidade de serem embaixadores eternos da paixão de cada rapariga e rapaz que sente este país, que por causa da glória que ontem alcançaram, pediram aos seus pais para irem praticar este desporto.

Personifico neles todos a Daniela Costa, do clube Domus Nostra, e o Gonçalo Batista da Silva, do clube Atlético Patameiras, que são o mais recente rapaz e rapariga a figurarem nos registos de federados da Federação Portuguesa de futebol, em futsal."

Cidade do Futebol: "Não encontro hora mais certa para poder partilhar que arrancaremos no início de 2022 a fase 3 da Cidade do Futebol. Ali irá nascer o Pavilhão das seleções nacionais de futsal".

Jorge Brás: "Ao comandante, Jorge Brás. Na humildade suprema e na simplicidade que se costuma encontrar nas pessoas geniais, o meu profundo agradecimento. Como ele diz, em vez de um título temos dois agora para renovar".

Ricardinho: "Uma palavra para o nosso capitão. O Ricardo teve a pior lesão que um futebolista pode ter. E quando o corpo faltou, a mente sobrou. E foi essa mente brilhante, essa ideia permanente de que era capaz que o levou a uma luta solitária e o fez acreditar que recuperar era possível. O Ricardo é o melhor jogador de futsal da história. É nosso, continuará nosso e lutará sempre por Portugal".

Restante equipa: "A seu lado, um grupo unido e inspirador que sorriu nas horas do golo e se uniu nos momentos mais sofridos. Um grupo que foi capaz de esquecer o eu e valorizar sempre o nós. Souberam sempre que cada segundo na quadra valia a nossa vida. Sim, o que mudou foi mesmo a nossa mentalidade. Agora sabemos como ganhar. Ficou para trás a ideia errada do impossível".