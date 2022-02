Fernando Gomes deixa palavra a Jorge Braz, destaca "espírito de grupo" e fala em título feminino

Declarações de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, no Palácio de Belém, na cerimónia de homenagem de Marcelo Rebelo de Sousa à seleção bicampeã europeia de futsal.

Ambição de representar Portugal: "Não se ganha sempre, muitas das vezes perde-se, mas é na derrota ou nas derrotas que conseguimos criar as condições para nos tornarmos mais fortes, sermos melhores e conseguimos vitórias. Esta seleção, antes de 2018 perdeu muitas vezes, perdia quase sempre, mas com essas derrotas, com essa ambição, com esse saber conseguimos dar a volta. É esta ambição de representar Portugal que queremos manter, sem esquecer o papel da federação, enquanto entidade social."

Espírito da seleção: "Gostaria de enfatizar este espírito de grupo deste grupo fantástico que representa a Federação, o desporto português e o país. Um grupo fantástico, que faz da união, da garra, dedicação, do talento, de uma capacidade psíquica fora do normal, que faz com que tenhamos a felicidade de assistir a vitórias verdadeiramente fantásticas, a forma como conseguiram essas vitorias, que nos lembramos muito bem, que deram a volta aos momentos menos positivos, tornaram essas vitórias muito saborosas e um marco que nos lembraremos para sempre."

Jorge Braz: "Uma palavra também ao Jorge Braz, não é por acaso que este caminho está a ser seguido. O Jorge Braz, com a sua capacidade de organização, de liderança, alicerçados por staff e estrutura superlativa conseguiu colocar o futsal português no patamar de excelência do panorama desportivo mundial."

Ambição de título feminino: "Temos outros desafios pela frente, daqui a pouco vamos ter fase final do futsal feminino, futsal sub-19 e muito sinceramente é esta ambição que queremos continuar a conquistar títulos para engrandecer Portugal. Não ficaria muito bem se não trouxesse aqui o primeiro título de uma modalidade coletiva feminina até ao fim do mandato, tudo o faremos para o conseguir."

Importância dos clubes: "Uma palavra que deve ser referenciada, a todos os clubes e dirigentes deste país, que de uma forma fantástica em momentos difíceis, de pandemia, conseguiram manter os escalões de formação a trabalhar. Sabemos o quão importante é para a vida das seleções a manutenção e alargamento da base, como se pode constatar pela juventude desta seleção. Há relativamente pouco tempo começaram e agora deram um contributo fundamental para estas conquistas."