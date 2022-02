Fede Vidal: "O potencial de Espanha e dos nossos jogadores segue intacto"

Declarações do selecionador espanhol e do jogador Chino após o triunfo de Portugal sobre Espanha (3-2), que apurou a seleção portuguesa para a final do Europeu de futsal.

Fede Vidal (selecionador de Espanha): "Entrámos muito bem na partida. Adiantámo-nos com bastante controlo do jogo e estávamos muito cómodos, a nível ofensivo e defensivo. No segundo tempo, custou-nos muito mais pressionar, Portugal utilizou mais o sistema 3x1. Pouco a pouco, meteram-se no jogo, jogando no nosso campo. Não conseguimos ter a posse de bola. Tivemos algumas ocasiões muito claras, que lamentamos não ter acertado. Foram eles que foram encontrando o golo e deram a volta."

Sentimento: "Felicito Portugal, pois logicamente temos de assumir que, no segundo tempo, não pudemos estar ao melhor nível e aceitar. Estamos muito dececionados com o resultado, pois tínhamos o sonho de sermos campeões da Europa."

Real Federação Espanhola e Federação portuguesa: "A Real Federação Espanhola de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol são dois exemplos a seguir. O trabalho é excelente. Os resultados desportivos simplesmente são esses, são momentos de jogo, é desporto. São duas excelentes maneiras de trabalhar. Em alguns momentos, a Espanha ganhou muitos títulos e, agora, é Portugal que está a consegui-los e, neste caso, a ida à final."

Objetivos: "Ainda estamos entre os melhores do mundo e a lutar por títulos. Nos últimos torneios, escaparam-nos estes dois jogos [com Portugal], que podiam perfeitamente ter caído para o nosso lado. O potencial de Espanha e dos nossos jogadores segue intacto. Temos uma grande seleção e grandes jogadores, com opções de voltar a lutar por títulos."

Chino (jogador de Espanha): "Na primeira parte, fomos a seleção que queríamos ser. Pusemo-nos em vantagem cedo e fomos muito superiores. Na segunda parte, foi tudo ao contrário. Baixámos o ritmo competitivo, baixámos a defesa e fomos superados por Portugal. É complicado assimilar o que se passou. Na primeira parte, fomos superiores. Não sei dizer o que aconteceu na segunda, mas não houve excesso de relaxamento. Eles é que deram um passo a mais."