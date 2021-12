Fase final do Europeu feminino será realizada em Gondomar

Pavilhão Multiusos de Gondomar será palco, tal como em 2019, da decisão da competição de seleções

A fase final do Campeonato Europeu feminino de 2022 será realizada, pela segunda vez, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, entre 25 e 27 de março do próximo ano.

Como tal, o recinto desportivo gondomarense volta a acolher, tal como em 2019, a competição, que fora conquistada, nesse ano, pela seleção de Espanha.

O sorteio da fase final do Europeu de 2022 vai acontecer em 28 de janeiro de 2022.

Quanto à realização da final four da atual edição da Liga dos Campeões, prova organizada pela UEFA, na qual está Benfica e Sporting, atual detentor do troféu, terá lugar na Arena de Riga, na Letónia, entre 28 de abril e 1 de maio.