"Falhar uma grande prova internacional foi um bocado duro, mas já ultrapassei isso"

Redação com Lusa

Edu considera importantes os jogos com a Espanha, que vê como candidata a vencer o Euro'2022 de futsal.

O guarda-redes Edu considerou "muito importantes" os jogos de preparação da seleção portuguesa de futsal com a Espanha, no sábado e no domingo, em Málaga, que rotulou de "uma das favoritas a vencer o Euro" de 2022.

Edu, um dos dois guarda-redes convocados para as partidas em solo espanhol - o outro é André Sousa -, destaca que Portugal não poderia defrontar melhor adversário antes de o selecionador Jorge Braz divulgar os eleitos para o Euro'2022, no final de dezembro.

O guarda-redes dos espanhóis do Viña Albali Valdepeñas foi chamado para o último Mundial, que Portugal venceu, na Lituânia, mas na última fase de preparação, a poucos dias da viagem para Kaunas, testou positivo ao novo coronavírus e falhou a competição.

"Falhar uma grande prova internacional, para mim foi um bocado duro, mas já ultrapassei isso. Estou com muita vontade de voltar a trabalhar na seleção, de ajudar o nosso país e agora temos este Europeu que vai ser muito importante", disse Edu aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

Para o guarda-redes, que soma 16 internacionalizações, nada melhor do que dois jogos diante de uma das seleções favoritas a vencer o Euro'2022 para preparar a competição em que Portugal defenderá o título conquistado em 2018.

"Sabemos que a Espanha é uma das favoritas a ganhar o Europeu. Acho que é o melhor jogo para prepararmos a competição e que vamos ter um jogo muito equilibrado. Eles também têm uma grande seleção e são favoritos a ganhar o Europeu", disse.

Edu, que nasceu em Mirandela, mas rumou a Espanha aos 11 anos, e, por isso, não esconde um sentimento especial ao jogar contra a Espanha, antevê dois jogos difíceis, equilibrados, mas considera que são estes os confrontos que a seleção necessita para preparar bem o Euro'2022.

"[Jogar diante de Espanha] é um sentimento especial. Para mim vai ser sempre especial enfrentar a Espanha. Mesmo sendo português, tenho alguma ligação a Espanha. A minha vontade vai ser sempre ganhar por Portugal e vou cheio de energia e de força para trazer as vitórias para Portugal", disse.

Nas duas últimas partidas oficiais diante da Espanha, a seleção portuguesa venceu - na final do Euro'2018 e nos quartos de final do Mundial'2021 - e Edu não tem dúvidas que estes jogos serão encarados de forma especial pelo adversário.

"Para eles vão ser jogos muito importantes, para ver como estão a encarar o Europeu. Eles vão encarar o jogo muito a sério e nós temos de fazer a mesma coisa. Temos que dar tudo para chegar com boas sensações ao Europeu", acrescentou Edu.

As duas partidas a disputar em Málaga inserem-se na preparação de ambas as seleções para o Euro'2022, a realizar de 19 de janeiro a 6 de fevereiro, nos Países Baixos.

Portugal integra o Grupo A, juntamente com as seleções de Sérvia, Países Baixos e Ucrânia. A seleção espanhola disputa o Grupo D, juntamente com a Bósnia-Herzegovina, Azerbaijão e Geórgia.