Fábio Cecílio dá a receita para Portugal vencer a Noruega: "Passa por três fatores chave"

Redação com Lusa

Fábio Cecílio garante a Seleção "focada" para os jogos com a Noruega, a contar para a qualificação para o Europeu'2022.

O jogador Fábio Cecílio garantiu que a seleção portuguesa está "muito focada" na última fase de preparação para os dois jogos com a Noruega, que podem garantir o apuramento para o Europeu de 2022.

"Estamos a fazer um bom estágio e muito focados no nosso objetivo que é vencer os dois próximos jogos. Queremos continuar a preparar bem essas partidas diante da Noruega e vamos ter estes dois dias para ultimar essa preparação", disse o jogador do Benfica em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Um triunfo no jogo de segunda-feira, no primeiro de dois duelos contra a seleção nórdica, permitirá a Portugal garantir o apuramento direto para o Europeu dos Países Baixos em 2022, como primeiro classificado do grupo 8.

Para o primeiro encontro com a Noruega, agendado para segunda-feira, às 18:30, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, Seixal, Fábio Cecílio "pede foco, concentração e consistência para ultrapassar as adversidades".

"Para mim a receita para vencer a Noruega passa por três fatores chave: o foco, a concentração e a consistência que teremos de ter durante os 40 minutos. Se aliarmos estes fatores, conseguiremos as vitórias que queremos. Vamos querer fazer um bom jogo e sabemos como é que a Noruega quer dificultar o nosso jogo. O mais importante é estarmos preparados para essas adversidades", disse.

O universal, de 27 anos, assume que não quer ver repetidos com a Noruega os empates registados com a Polónia e a República Checa, que aconteceram nos primeiros jogos do grupo.

"Temos de entrar fortes. Vamos querer demonstrar a nossa força desde os primeiros minutos. Temos uma grande vontade de mostrar que estamos presentes e que queremos vencer o jogo. Como disse anteriormente, temos de entrar focados e concentrados, porque dessa forma, de certeza que no fim vamos sair com uma vitória", disse.

A equipa das quinas, atual campeã europeia, lidera o Grupo 8, com oito pontos, mais um do que República Checa e Polónia, que partilham a segunda posição, enquanto a Noruega continua com zero.