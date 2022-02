Europeu: Ricardinho viaja de carro para se juntar a Fernando Gomes e outros notáveis

Portugal defronta a Rússia na final do Europeu de futsal, a partir das 16h30.

O presidente e vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes e Humberto Coelho, Ricardinho e a capitã da seleção feminina, Ana Azevedo, vão assistir à final do Europeu'2022 de futsal entre Portugal e Rússia.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial do organismo federativo, Fernando Gomes repete a presença na Ziggo Dome, em Amesterdão, onde já tinha assistido ao encontro das meias-finais frente à Espanha (3-2), e desta vez estará acompanhado do seu "vice", que viajou desde Portugal e que se juntou à comitiva lusa no sábado à noite.

Por outro lado, o "mágico" Ricardinho, que findou a carreira internacional depois da inédita conquista do Mundial'2021, na Lituânia, também volta a demonstrar o apoio à equipa das quinas, viajando de carro desde França, onde alinha nos franceses do ACCS Paris, dias depois de estar com a equipa nos "quartos", perante a Finlândia (3-2).

A capitã da seleção feminina de futsal, Ana Azevedo, já se encontra em Amesterdão, cidade à qual chegou durante a madrugada, num voo oriundo de Madrid, para onde viajou de carro desde Portugal para poder apanhar o voo de ligação entre as cidades.

A seleção portuguesa de futsal pode hoje sagrar-se bicampeã europeia e coroar um ciclo triunfal na modalidade, na qual também é detentora do título mundial, tendo de superar a Rússia na final do Europeu'2022 para revalidar o cetro conquistado em 2018.

Pela terceira vez no encontro decisivo do torneio, que terá início às 17:30 locais (16:30 em Lisboa), na Ziggo Dome, em Amesterdão, Portugal enfrenta um conjunto russo que também sabe o que é vencer a competição, que conquistou no longínquo ano de 1999.