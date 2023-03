Europeu feminino: Portugal aplica "chapa 12" e conquista medalha de bronze

A equipa das Quinas goleou a anfitriã Hungria no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

A Seleção Nacional de futsal feminino arrecadou a medalha de bronze no Campeonato da Europa, ao golear a anfitriã Hungria por 0-12, no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

Na Fönix Arena, em Debrecen, um autogolo de Gabriella Kota, logo aos dois minutos, deu início ao triunfo da formação às ordens de Luís Conceição. A partir desse momento, Carla Vanessa (10", 20" e 38"), Sara Ferreira (14"), Lídia Moreira (21"), Carolina Rocha (25" e 27"), Fifó (28" e 30"), Janice Silva (32") e Pisko (36") assinaram os restantes tentos da equipa das Quinas.

Depois de ter sido finalista vencido nas edições de 2019 e 2022, em Gondomar, Portugal termina no último lugar do pódio na terceira edição do Europeu da modalidade.

Ficha de jogo:

Hungria - 0

Portugal - 12

Fönix Arena, em Debrecen, na Hungria

Árbitros: Fatma Özlem Tursun (Turquia) e Dominykas Norkus (Lituânia)

Hungria - Lilla Torma; Kitti Szalkai, Rebeka Fábián, Zsuzsanna Folk e Gabriella Kota

Suplentes: Annamária Hargas, Diána Fulop, Nóra Tóth, Briggita Gruber, Katalin Üveges, Petra Krascsenics, Viktória Horváth, Adél Varga e Fruzsina Koch

Treinador: Tamás Frank

Portugal - Ana Catarina; Inês Fernandes, Fifó, Sara Ferreira e Janice Silva

Suplentes: Marta Costa, Inês Matos, Carla Vanessa, Cátia Morgado, Ana Azevedo, Pisko, Carolina Rocha, Raquel Santos e Lídia Moreira

Treinador: Luís Conceição

Golos: Gabriella Kota (2" p.b.), Carla Vanessa (10", 20" e 38"), Sara Ferreira (14"), Lídia Moreira (21"), Carolina Rocha (25" e 27"), Fifó (28" e 30"), Janice Silva (32") e Pisko (36")

Cartões amarelos: Carolina Rocha (19"), Carla Vanessa (25"), Gabriella Kota (28") e Katalin Üveges (38")