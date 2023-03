Europeu feminino: Hungria disputa bronze com Portugal, Ucrânia na final

Seleção ucraniana venceu por 2-1 na segunda meia-final da competição.

A Ucrânia apurou-se para a final do Europeu feminino de futsal, ao vencer a Hungria, por 2-1, nas meias-finais, marcando encontro com Espanha na decisão e relegando as anfitriãs para o duelo pelo terceiro lugar, com Portugal.

Em Debrecen, Viktória Horváth adiantou a Hungria, aos 12 minutos, mas Anna Shulha bisou no encontro, aos 15 e 32, e operou a reviravolta que permite às ucranianas atingirem pela primeira vez a final da competição, agendada para domingo, às 20h00 locais (19h00 em Portugal continental).

Já as húngaras vão disputar com Portugal o encontro do terceiro e quarto lugares, também no domingo, às 17h00 (16h00), depois de a seleção lusa ter perdido na outra meia-final com a detentora do troféu, Espanha, por 3-2.

Numa reedição das duas finais anteriores, as espanholas voltaram a superiorizar-se, com golos de Luci (8 minutos), Noelia (14) e Irene Córdoba (28), enquanto Carla Vanessa (01 e 27) marcou para a seleção portuguesa.