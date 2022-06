"Europeu? É um misto de emoções, há muito entusiasmo e algum nervosismo"

Redação com Lusa

Carolina Rocha quer pôr o treino em prática no Europeu de futsal.

A internacional portuguesa Carolina Rocha considerou esta terça-feira, no início do estágio para o Europeu de futsal, em Oliveira de Azeméis, que é chegado o momento de pôr em prática o que a seleção tem treinado.

"Será uma competição muito exigente, mas acredito que a forma como estamos a trabalhar fará com que tudo flua com naturalidade. Esta semana vai servir, essencialmente, para dar continuidade a um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido há anos. Será útil para consolidar estratégias e gerir o nosso rendimento nos dois dias essenciais desta competição", afirmou a ala, em declarações aos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal recebe a final four do Europeu de futsal feminino, em Gondomar, entre 1 e 3 de julho, sendo que o adversário nas meias-finais é a Hungria. A outra meia-final será disputada entre a Ucrânia e a detentor do troféu, Espanha.

Carolina Rocha, de 22 anos, referiu que a seleção portuguesa "está confiante" e todas as jogadoras estão "a trabalhar concentradas no que têm que fazer", e manifestou-se ansiosa para iniciar a sua primeira participação num Europeu.

"É um misto de emoções, há muito entusiasmo e também algum nervosismo, acho que faz parte. Sinto-me essencialmente tranquila e feliz", referiu a jogadora do Novasemente.

A internacional lusa salientou ainda a importância de jogar em Gondomar, onde espera a presença de muitos adeptos para ajudar a seleção.

"É sempre especial jogar em casa, embora tenhamos de estar essencialmente concentradas no que se passa na quadra. Espero que tenhamos muito apoio do público, é sempre melhor", disse.

Na primeira sessão de trabalho em Oliveira de Azeméis, o selecionador Luís Conceição contou com 11 das 14 jogadoras convocadas, sendo que as ausentes Maria Pereira, Inês Fernandes e Ana Catarina já estarão integradas no treino da tarde.