Europeu de futsal passa a ter lotação limitada de espectadores

As duas primeiras rondas foram jogadas à porta fechada.

O Europeu'2022 de futsal vai passar a contar com público nas bancadas, de forma limitada, depois de as duas primeiras rondas terem decorrido à porta fechada, anunciou a organização da competição, nos Países Baixos.

O governo neerlandês divulgou, em conferência de imprensa, novas medidas que aliviam o combate à pandemia de covid-19, permitindo, entre outros temas, o regresso do público a eventos, entre eles os desportivos, a partir de quarta-feira (26 de janeiro).

"Sempre tivemos esperança de que o governo neerlandês aliviasse as medidas e então trabalhámos com diferentes cenários. Finalmente, as portas estão abertas ao público. Isto são grandes notícias para os fãs, que têm a chance de experienciar o Europeu2022 de futsal de perto, tal como para todas as equipas, "staff" e todos que têm trabalhado arduamente para este evento", afirmou o diretor do torneio continental, Gijs de Jong.

A derradeira jornada da fase de grupos, bem como a fase a eliminar - quartos de final, meias-finais, jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares e final -, são os encontros englobados para a lotação limitada dos pavilhões, sendo que o recinto de Amesterdão tem capacidade para cerca de 17.000 pessoas e o de Groningen para 4.350.

"Futsal merece um palco maior e estou feliz por conseguirmos, por fim, abrir as portas para assistirem ao vivo aos artistas do futsal, mesmo sendo para um número limitado de visitantes", expressou, ao sítio da Real Associação Neerlandesa de Futebol (KNVB).

A seleção portuguesa de futsal, que defende o título europeu conquistado em 2018, na Eslovénia, sendo ainda detentora do cetro mundial, arrebatado na Lituânia, em 2021, jogou as duas primeiras partidas sem público, contra a Sérvia (4-2) e os anfitriões Países Baixos (4-1).

Líder do grupo A, com seis pontos, a equipa das "quinas" fecha a fase de grupos com a Ucrânia, na sexta-feira, a partir das 20:30 locais (19:30 em Portugal continental), também na cidade neerlandesa de Groningen, após os dois jogos iniciais na Ziggo Dome, em Amesterdão.

Os portugueses podem 'carimbar' o apuramento até mesmo com uma derrota, desde que seja até quatro golos de diferença, sendo que se qualifica automaticamente no caso de os Países Baixos não vencerem a sua partida, à mesma hora. Os anfitriões e os ucranianos têm três pontos somados, enquanto os sérvios permanecem sem pontos.