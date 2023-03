Europeu de futsal feminino: Portugal perde contra Espanha e falha acesso à final

Redação com Lusa

Triunfo das espanholas, por 3-2. Lusas entraram praticamente a vencer, mas passaram quase todo o resto do encontro em busca do prejuízo

Portugal vai falhar, novamente, o título de campeã da Europa de futsal. Frente à bicampeã Espanha, a seleção nacional perdeu, por 3-2.

Na reedição da final das duas primeiras edições do Europeu, a Espanha voltou a ganhar, com golos de Luci (oito minutos), Noelia (14) e Irene Córdoba (28), com Carla Vanessa (um e 27) a marcar para Portugal.

Portugal jogará, assim, o encontro de atribuição de terceiro lugar, enquanto a Espanha espera o vencedor do Hungria-Ucrânia.