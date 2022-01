"Quero acreditar que as equipas não querem jogar contra nós"

Redação com Lusa

Erick Mendonça admite mais responsabilidade depois dos títulos europeu e mundial

Erick Mendonça afirmou hoje que Portugal é a seleção que todos querem "evitar" no próximo Euro'2022 de futsal, que vai decorrer em janeiro e fevereiro nos Países Baixos, situação que aumenta a "responsabilidade" dos atuais detentores do título.

"Eu quero acreditar e acho que, pelo que já ganhámos, que as equipas não querem jogar contra nós ou querem evitar-nos mais. Isso acarreta responsabilidade. Sei que nos receiam, mas também que nos querem muito ganhar. Obviamente que eu acho que procuram mais evitar-nos do que nos ganhar", afirmou Erick.

Em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, o jogador do Sporting assumiu que a seleção portuguesa é candidata a conquistar novamente o Europeu e explicou que parte com alguma vantagem para a competição.

"Não termos de estar a trabalhar outra vez quase do zero os processos, porque estivemos juntos há muito pouco tempo, no Mundial, pode ser uma grande vantagem para nós. Portugal é um dos candidatos. Sabemos das nossas capacidades. Sabemos o que já conquistámos, mas, tal como nós, existem outros candidatos fortes a ganhar", disse o universal de 26 anos.

Portugal goza um dia de folga na segunda-feira e regressa ao trabalho na terça-feira. Cardinal tem treinado condicionado, devido a uma lombalgia, enquanto Bruno Coelho e Zicky têm estado ausentes devido a terem testado positivo à covid-19.

O Europeu'2022 de futsal disputa-se em Amesterdão e Groningen, nos Países Baixos, de 19 de janeiro a 06 de fevereiro, com 16 seleções divididas em quatro grupos. Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para os quartos de final.

Portugal, que venceu a última edição da prova, em 2018, na Eslovénia, está integrado no grupo A, juntamente com os anfitriões, a Sérvia e a Ucrânia, tendo estreia marcada para 19 de janeiro, diante dos sérvios, antes de defrontar Países Baixos, em 23, e Ucrânia, em 28.

Até à partida para o Europeu, a seleção nacional vai realizar dois jogos de preparação em Rio Maior, ambos diante da Macedónia do Norte, nos dias 13 e 14 de janeiro.