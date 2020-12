Estreante do Elétrico quer ficar na Seleção nacional

André Correia é guarda-redes e sabe da concorrência por um lugar na turma campeã da Europa

O guarda-redes André Correia, jogador do Elétrico, é um estreante em convocatórias da seleção de futsal e quer aproveitar a oportunidade para se manter "junto da elite" da modalidade em Portugal.

"Quero manter-me aqui, se possível, durante muito tempo. Quero fazer a minha estreia oficial em jogos e, porque não, se for possível, ganhar títulos por Portugal. Esse é o objetivo de qualquer atleta da minha idade e não só", disse o guarda-redes, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.

Anteriormente, André Correia chegou a integrar por duas vezes os trabalhos da seleção orientada por Jorge Braz, mas quando estava ao serviço da seleção de sub-21, somando, aos 22 anos, 15 internacionalizações pelos sub-21 e duas pelos sub-19

No estágio que a equipa das "quinas" cumpre em Rio Maior, André Correia divide a baliza com André Sousa, do Benfica, e Edu, do Viña Albali Valdepeñas, e acha que o posto está bem entregue: "Acredito que as balizas da nossa seleção vão continuar a estar bem guardadas no futuro. O Edu apareceu muito bem no espaço de um/dois anos e tem estado a brilhar na liga espanhola. Na nossa liga temos, ainda mais novo que eu, o Bernardo [Paçó], o Leandro no SC Braga/AAUM."

Ainda hoje a seleção de futsal volta a treinar no centro de estágios de Rio Maior (17:30), cumprindo a segunda jornada do estágio, que termina esta quarta-feira às 10:30.

Portugal tinha previsto no início de novembro dois jogos particulares com a Espanha, em Madrid, mas a evolução da pandemia da covid-19 levou ao cancelamento dos compromissos.

Na qualificação para o Euro'2022, no qual Portugal defende o título, as Quinas têm como adversários no grupo 8 a Polónia, a Noruega e a República Checa, tendo previsto o seu primeiro jogo em 29 de janeiro, diante dos noruegueses.