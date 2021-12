"Este ano vou conseguir jogar mais. Vou aprender para regressar ao Sporting"

Na época passada, Mamadú Ture fez parte do plantel dos leões, que o emprestaram aos viseenses, onde tem brilhado individualmente e com um objetivo traçado.

Seis golos em dez jogos é o registo de Mamadú Ture no Viseu 2001 esta temporada. O ala, de 23 anos, emprestado pelo Sporting, mudou-se para os viseenses no mercado de transferências e tem sido um dos destaques da formação orientada por Paulo Fernandes.

Na última jornada da Liga Placard, diante do Modicus, o ala foi decisivo com dois golos que garantiram três importantes pontos para a equipa. "Foi um jogo muito emotivo e difícil, contra uma boa equipa que também está atravessar uma má fase. É de realçar a vitória que, nesta altura, foi muito importante para nós", começou por analisar o guineense, além de sublinhar que, esta temporada, o "campeonato está mais competitivo."

Apesar de coletivamente a época não está a correr de feição, com o Viseu 2001 a ocupar a 11ª posição, individualmente os números mostram que Mamadú está inspirado. "Estou num bom momento e a conseguir chegar à minha melhor forma. Agora, o importante é tentarmos juntar os dois, a minha boa forma e a boa forma da equipa também", expôs, deixando ainda definidas as metas para esta temporada: "O meu objetivo é jogar em todas as competições e fazer uma boa época, desejo isso para mim e para o clube. Apesar de o início não ter sido tão bom, acredito que as coisas vão compor-se", atirou. O facto de a equipa ter muitos jogadores novos é uma das razões apontadas para as coisas ainda não estarem afinadas, tal como o próprio contou.

No percurso trilhado, Mamadú começou no Arroja e seguiu-se o Sporting, onde estava desde a formação. Pelo meio, esteve emprestado ao Minerva Futsal (Suíça), Belenenses e, agora, Viseu 2001. Todas as experiências foram especiais, mas o foco está no regresso aos leões. "Este ano vou conseguir jogar mais, aprender mais e, consequentemente, melhorar o que tenho a melhorar para regressar ao Sporting", desejou o ala.

Agradecimento especial à família

"O meu sucesso deve-se a tudo o que eles fizeram por mim". Foi desta forma que Mamadú Ture começou por falar da família Moura, tutores legais que passaram a ser a mãe e o pai do ala. "Há muito tempo que não estou com os meus pais biológicos e foi esta família que me acolheu da melhor maneira possível. Quando o meu pai regressou à Guiné, pedi para ficar com os pais de um grande amigo meu, e que agora é o meu irmão. Estou com eles até hoje. Um obrigado não chega por tudo o que fizeram", enalteceu.