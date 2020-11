"Estava na altura de dar o salto. Quero jogar nos melhores clubes do mundo"

Zézinho já é uma opção regular de Ricardo Ferreira, apesar de ter chegado esta época a Sandim. O ala, que se estreou no principal escalão, ambiciona chegar "aos palcos europeus".

José Carlos Martins, mais conhecido por Zézinho, é um dos reforços do Modicus na presente época. Deu os primeiros passos no futsal com oito anos num clube de bairro, seguiu-se o Miramar e depois o Caxinas, emblema onde fez praticamente toda a formação e a quem teceu rasgados elogios. "A experiência no Caxinas foi muito boa. Quem está dentro do panorama atual da modalidade sabe que ao nível de formação é um clube de excelência, jogamos sempre os campeonatos nacionais e disputamos sempre as finais. Foi bom, deu para aprender e crescer", começou por dizer o ala.

"No ano anterior já tinha recebido um convite do Modicus, mas achei que não estava pronto para a Liga Placard"

Esta temporada surgiu a mudança para Sandim para representar o Modicus, uma proposta que não era novidade. "No ano anterior já tinha recebido o convite do Modicus, mas achei que não estava preparado jogar na primeira divisão. Na altura, no Caxinas apresentaram-me um projeto para jogar nos seniores e me preparar melhor e eu aproveitei para crescer. Este ano, senti que estava na altura de dar o salto para outro patamar e aceitei a proposta", explicou Zézinho, agradecido pelo oportunidade. Numa época atípica, o Modicus tem feito um campeonato pautado por oscilações. Até ao momento, a equipa de Sandim soma dez pontos em oito jogos disputados, fruto de quatro derrotas, três vitórias e um empate. Uma fase que o ala acredita que vai melhorar. "Temos caras novas no plantel e a pré-época foi preparada num contexto diferente por causa desta situação. Nos primeiros jogos, a equipa estava a conhecer-se, mas acho que agora os resultados vão aparecer", adiantou o atleta que já soma três golos esta temporada. Um registo que, apesar de o deixar satisfeito, não é prioritário. "É sempre importante marcar, todos os jogadores gostam de marcar golos. Tenho tido a sorte de fazer os meus. Mas, acima de tudo, fico mais contente se a equipa estiver bem e ganhar", confidenciou o médio que admitiu que tem "mau perder".

"Quero continuar a construir a minha carreira e conseguir jogar nos melhores clubes do mundo"

Questionado sobre a competitividade do campeonato, Zézinho acredita que tem havido uma evolução. "Todos os clubes têm feito esforços para se tentar equilibrar ao máximo e acho que este campeonato tem sido a prova disso, com jogos cada vez mais disputados", proferiu o jogador.

Com apenas 20 anos e com ambições de continuar a dedicar-se totalmente à modalidade, o ala perspetivou o futuro. "Quero continuar a construir a minha carreira e conseguir jogar nos melhores clubes do mundo", concluiu.

"É importante não voltar a parar"

A última temporada terminou precocemente devido à pandemia. Já esta tem tido várias interrupções, com jogos adiados por casos de covid-19. A situação é preocupante e Zézinho admite ter algum receio. "Sinto que é importante não parar a competição. Mas se assim o decidirem temos de respeitar", adiantou o ala, falando ainda dos jogos adiados. "Há duas semanas adiaram-nos dois encontros e isso quebra o ritmo competitivo. Estivemos algum tempo sem competir. Agora estamos a jogar de três em três dias, o que também não é fácil".