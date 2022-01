Redação com Lusa

Declarações de André Coelho, jogador da seleção portuguesa de futsal, após o triunfo por 4-1 frente aos Países Baixos, para o Europeu.

Vitória frente aos Países Baixos: "Foi um excelente jogo,, onde fomos melhores claramente. Nunca deixámos os Países Baixos estar confortáveis no jogo. Estamos de parabéns. Dois jogos, duas vitórias, e agora vamos em busca dos nove pontos e do primeiro lugar do grupo."

Evolução: "Contra a Sérvia, não entrámos tão bem, mas este grupo conseguiu dar a volta. Entrámos muito bem e competitivos, sem nunca deixarmos os Países Baixos pensarem. Foi uma excelente partida nossa".

Sobre o isolamento devido a covid-19: "Senti uma diferença. Vínhamos de três semanas de preparação muito forte e estar sete dias a treinar fechado num quarto não é a mesma coisa que estar todo o dia a treinar com eles."