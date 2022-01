"Estamos num Europeu, não pode haver espaço para facilitismos em nenhum jogo"

Redação com Lusa

Tomás Paço quer evitar "facilitismos" no jogo frente à Ucrânia.

O fixo da seleção portuguesa de futsal Tomás Paçó afirmou esta segunda-feira que a equipa tem de evitar "facilitismos" frente à Ucrânia, na última jornada do Grupo A do Europeu'2022, elogiando o desempenho do conjunto até ao momento.

"Não pode haver espaço para facilitismos em nenhum jogo. Estamos num Europeu - os jogos são muito difíceis e diferentes... uma brecha para qualquer equipa pode sempre dificultar o trabalho. A Ucrânia é uma equipa organizada e que sabe bem o que faz. É uma equipa ambiciosa e nós temos de entrar mentalizados para vencer", afirmou o jogador de 21 anos em declarações aos meios da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)

A equipa das quinas venceu a Sérvia, por 4-2, e os Países Baixos, por 4-1, nas duas primeiras rondas do grupo e está na liderança com seis pontos, em boa posição para seguir para os quartos de final da competição.

A Ucrânia e os Países Baixos têm três pontos, enquanto a Sérvia ainda não pontuou.

"Fizemos dois bons jogos. Conseguimos pôr em prática aquilo que tínhamos trabalhado. Agora é tempo de olhar para aquilo que fizemos bem e, principalmente, para aquilo que fizemos mal para melhorarmos", salientou.

Tomás Paçó, que alinha no Sporting, garante que está bem integrado no grupo de trabalho liderado pelo selecionador Jorge Braz e refere que todos necessitam de ter "os pés bem assentes na terra".

"Não podemos ter a ilusão que será sempre assim e que vamos vencer sempre. Claro que é ótimo estar sempre a ganhar, mas é preciso ter a consciência que não será sempre assim. Temos de perceber que vai haver um dia em que podemos perder e não vai ser o fim do mundo quando isso acontecer. Quanto mais tempo nos conseguirmos manter a ganhar, melhor será", disse.

Depois de dois jogos em Amesterdão, a equipa lusa, atual campeã europeia e mundial, viaja na terça-feira para Groningen, onde jogará na sexta-feira, pelas 20:30 locais (19:30 em Lisboa), diante da Ucrânia a última partida da fase de grupos.