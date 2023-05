"Estamos merecidamente na final. Sporting? O Nuno Dias é o melhor treinador do mundo"

Declarações de Antonio Vadillo, treinador do Palma, após vencer o Benfica (4-3) na UEFA Futsal Champions League, onde defrontará o Sporting na final

Sobre o jogo com o Benfica: "Não podia estar mais orgulhoso dos meus jogadores depois do que fizeram aqui esta noite. É verdade que ainda cometemos alguns erros que nos custaram, mas no final fizemos história e estamos merecidamente na final."

Segredo do sucesso: "Sabíamos que tínhamos um jogo muito difícil pela frente, uma vez que o Benfica é uma das melhores equipas do mundo, mas quando trabalhamos como trabalhámos esta noite podemos dar o nosso melhor. Era importante impedir o Benfica de tirar partido dos seus fortes pivots e penso que o fizemos muito bem."

Sobre a final com o Sporting: "Não temos muito tempo para festejar porque agora vamos defrontar o Sporting na final. O que é que posso dizer sobre eles? O Nuno Dias é provavelmente o melhor treinador do mundo quando se trata de preparar um jogo e eles têm muita qualidade em todas as posições. Mas nós somos o Palma e com o apoio dos nossos adeptos tudo é possível".