Espanha critica VAR após eliminação com Portugal: "Não sei para que serve"

Fede Vidal, selecionador de Espanha, e o jogador Adolfo, em reação à eliminação (2-4) ante Portugal, nos "quartos" do Mundial, reclamaram uma eventual falta antes do segundo golo luso

Fede Vidal: "Não sei para que serve o vídeoárbitro. Nenhuma jogada foi revertida até agora. Temos de perceber que é algo para ajudar os árbitros e não para fazê-los pensar que cometeram um erro e não sejam capazes de reconhecê-lo. Nesse sentido é bastante complicado. Se é só para isso, não serve."

Adolfo: "Senti que ele [Ricardinho] me empurrou. Ia passar e ele empurrou-me. A jogada do golo nasce aí. Fui empurrado. Para os árbitros não deve ter sido um empurrão claro, pois não assinalaram nada. Se estão a rever as jogadas não serve para nada porque nunca retificam as decisões", afirmou o ala Adolfo.