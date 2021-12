"Espanha? Vão ser dois jogos altamente competitivos e que vão exigir o melhor de Portugal"

Jorge Braz explicou que os dois encontros de preparação, a disputar no sábado e no domingo, constituirão "dois excelentes momentos para aplicar e consolidar" a identidade da Seleção.

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, considerou que os dois jogos de preparação para o Euro'2022 com a Espanha, este fim de semana, em Málaga, "vão exigir o melhor Portugal".

Jorge Braz explicou, na antevisão dos duelos ibéricos, que os dois encontros de preparação, a disputar no sábado e no domingo, constituirão "dois excelentes momentos para aplicar e consolidar" a identidade da seleção nacional.

"Vão ser dois jogos altamente competitivos e que vão exigir o melhor de Portugal. Esse é o contexto de preparação que nós queríamos e pretendíamos numa fase destas, que é a última oportunidade antes de nos juntarmos para o Europeu", afirmou.

A seleção portuguesa já cumpriu o primeiro de dois treinos agendados para hoje, em Rincón de la Victoria, em Málaga, palco das partidas de sábado e domingo com a Espanha.

Em 30 jogos, Portugal registou apenas três triunfos diante da Espanha, os últimos dos quais na final do Euro'2018 - que Portugal venceu (3-2, após prolongamento) e nos "quartos" do Mundial'2021 (4-2, após prolongamento), que a seleção lusa também conquistou.

Os dois jogos com a Espanha serão os últimos antes da divulgação dos convocados para o Euro'2022, que se disputa nos Países Baixos, entre 19 de janeiro e 06 de fevereiro, e Jorge Braz fala de uma boa dor de cabeça na altura de decidir.

"É uma complicação extremamente positiva e feliz. Cada vez mais. Já foi para o Mundial e será agora, certamente. Temos cada vez mais opções e mais gente preparada para encarar o desafio de uma fase final", referiu o selecionador.

Jorge Braz destaca que Portugal vai estar focado no processo de preparação, mas lembra que vencer é, também, um objetivo.

"Nós queremos que a nossa preparação seja feita em cima de vitórias. Sempre. O nosso objetivo claro, em todas as seleções nacionais, é ganhar. Sabemos que há momentos em que não podemos pôr de lado o processo e este é um momento desses", explicou.

O selecionador afirmou que vai "colocar a ênfase em ganhar, no processo e na oportunidade de jogar a todos", algo que considerou fundamental.

"Só assim é que conseguimos preparar o Europeu. Estes são jogos de preparação, mas a vitória conta sempre", admitiu Jorge Braz.

Portugal integra o grupo A fase final do Euro'2022, juntamente com as seleções de Sérvia, Países Baixos e Ucrânia. A seleção espanhola disputa o grupo D, juntamente com a Bósnia-Herzegovina, Azerbaijão e Geórgia.