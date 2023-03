Espanha sagra-se tricampeã europeia feminina de futsal ao bater Ucrânia na final

Redação com Lusa

A Espanha sagrou-se este domingo tricampeã europeia feminina de futsal, ao bater a Ucrânia por 5-1, na final da terceira edição da prova, cuja final four decorreu em Debrecen, na Hungria.

Peque, no primeiro minuto, de penálti, Babeko, aos 11, na própria baliza, Ale de Paz, aos 20, Irene Samper, aos 21, e Dani, aos 37, selaram os triunfo das espanholas, enquanto Shulha, aos 36, marcou o golo das ucranianas.

A Espanha repetiu os títulos de 2019 e 2022, então em finais com Portugal, que bateu por 4-0 na edição inaugural e por 4-1 nos penáltis, depois de 3-3 no final do prolongamento, na segunda, ambas em fases finais disputadas em Gondomar.