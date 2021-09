"Espanha? Há uns anos a diferença entre as duas seleções poderia ser maior..."

Redação com Lusa

André Sousa vê menos diferenças entre Portugal e Espanha

O guarda-redes André Sousa considerou este sábado que a diferença entre a seleção portuguesa de futsal e a congénere de Espanha já não é tão grande, esperando uma partida "decidida nos pormenores", nos "quartos" do Mundial.

"Penso que, há uns anos, a diferença entre as duas seleções poderia ser maior. Hoje, não acho que haja essa diferença. Com toda a certeza será um jogo equilibrado, que irá ser decidido nos pormenores. A equipa mais competitiva, que tiver a mentalidade mais positiva e mais vencedora, sairá vitoriosa do encontro", realçou, em declarações ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após a chegada a Vilnius.

André Sousa acredita que o conjunto orientado por Jorge Braz está a fazer um torneio "em crescendo" e apelou à manutenção dos padrões exibicionais durante o duelo ibérico, na reedição da final do Europeu de 2018, conquistado pela equipa das quinas.

"Temos vindo a fazer um Mundial em crescendo a nível exibicional. Acho que nos estamos a apresentar cada vez melhor e a ideia é manter estes padrões exibicionais, pois só assim conseguiremos bater uma forte seleção, como o é a espanhola", indicou.

O jogador do Benfica, de 35 anos, integrou o grupo apenas na véspera da partida para a Lituânia, já depois de um mês de estágio dividido entre Rio Maior e Viseu, devido à infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença covid-19, contraída por Edu Sousa.

"É importante contextualizar e perceber a realidade. Percebo a minha posição e estou aqui para ajudar, seja dentro como fora de campo. Não tenho sido opção, o que é completamente compreensível, e ajudarei, tanto dentro como fora de campo. Estarei aqui para ajudar o grupo a manter os nossos objetivos intactos e fortes, como temos feito até agora", sublinhou André Sousa, que tem ficado ausente das fichas de jogo.

Quase a somar 100 internacionalizações pela seleção - tem 97 jogos -, André Sousa apontou que a experiência o ajuda a lidar com os momentos bons e maus, bem como "a manter a calma, a tranquilidade e a perceber que tudo isto faz parte do desporto".

A comitiva portuguesa viajou hoje de Kaunas, onde bateu a Sérvia por 4-3, após tempo extra, nos oitavos de final do Mundial, até à capital da Lituânia, Vilnius, cidade que vai acolher o jogo dos "quartos" frente à Espanha, que venceu a República Checa, por 5-2.

Ainda este sábado, os campeões europeus efetuam o treino oficial na Vilnius Arena, que serve de adaptação ao recinto da partida, agendada para segunda-feira, às 17h30 (15h30 em Lisboa), com arbitragem de Mohamed Hassan (Egito) e Jorge Hernández (El Salvador).