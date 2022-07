Espanha goleia Ucrânia e está na final do Europeu de futsal feminino

Na final de domingo, a Espanha vai defrontar o vencedor da outra meia-final entre Portugal, vice-campeão, e a Hungria

A Espanha garantiu a presença na final do campeonato da Europa de futsal feminino, depois de golear nas meias-finais a Ucrânia por 9-0, em jogo disputado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

As espanholas, campeãs em título, não tiveram dificuldade em ultrapassar as ucranianas, com golos marcados por Mayte (01 minuto), Luci (08 e 28), Irene Cordobá (18), Peque (19), Ale de Paz (28), Maria Sanz (31), Amelia Romero (32) e Irene Samper (38).

Na final de domingo, a Espanha vai defrontar o vencedor da outra meia-final entre Portugal, vice-campeão, e a Hungria, que substituiu a Rússia nesta fase final, devido à invasão militar à Ucrânia.