Erick e o próximo desafio de Portugal no Mundial: "Acho que dispensam apresentações"

Erick com a camisola de Portugal no Mundial de futsal

Jogador da seleção portuguesa de futsal falou sobre a Sérvia, adversário nos oitavos de final.

O universal Erick Mendonça alertou para as dificuldades que a Sérvia poderá causar à seleção portuguesa de futsal nos "oitavos" do Mundial, destacando que a equipa não poderá facilitar perante um adversário bem conhecido.

"Esperamos um jogo difícil, perante uma equipa habituada a grandes palcos e que já defrontámos algumas vezes - em jogos oficiais e de preparação. Já temos algum conhecimento, para sabermos que não podemos facilitar", afirmou Erick Mendonça, de 26 anos, em declarações ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os sérvios foram terceiros classificados no Grupo F, com três pontos, resultantes de uma goleada aos Estados Unidos, por 7-0, na derradeira jornada, já depois de sofrerem desaires contra o Irão, por 3-2, e contra a atual campeã mundial, a Argentina, por 4-2.

"É uma das seis equipas europeias [que se qualificou para o Mundial] e só o facto de estar entre este lote [de 16 equipas] diz muito de quem eles são. Acho que dispensam apresentações, mas nós, certamente, vamos estar preparados", sublinhou o jogador.

Erick Mendonça, que representa o Sporting, estreou-se pela seleção principal de futsal precisamente frente à Sérvia, em abril de 2018, no primeiro jogo da equipa portuguesa após a conquista do Europeu, sendo um adversário habituado a estar no caminho luso.

Portugal e Sérvia já se defrontaram em oito ocasiões, entre 2010 e 2018, registando-se sete triunfos da equipa das "quinas" e apenas uma derrota, por 3-1, durante a fase de grupos do Europeu de 2016, que foi disputado precisamente no país dos Balcãs.

Ultrapassada a fase de grupos, na liderança do Grupo C, com sete pontos, fruto dos triunfos frente a Tailândia (4-1) e Ilhas Salomão (7-0) e uma igualdade com Marrocos (3-3), Erick Mendonça fez um balanço "positivo" até ao momento, uma vez que foi atingido o primeiro objetivo a que se propuseram: passar o grupo em primeiro lugar.

Após um dia de descanso, a seleção portuguesa de futsal efetua hoje uma dupla sessão de trabalho, para preparar o embate com a Sérvia, dos "oitavos" do Mundial, agendado para sexta-feira, às 20:00 (18:00 em Lisboa), na Zalgirio Arena, em Kaunas, Lituânia.