Equipa troca nomes de atletas por mensagens de fair play

Os protagonistas serão os benjamins e infantis da da Academia Desportiva Infantil Juvenil Bairro Miranda (ABM)

"Não grites comigo", "Sou ainda uma criança", "Perdemos? Mérito do adversário" ou "O árbitro é humano", aqui estão os exemplos de frases estampadas nas camisolas com que a equipa de benjamins da Academia Desportiva Infantil Juvenil Bairro Miranda (ABM) alinhará no jogo de futsal marcado para as 15 horas de sábado, no Pavilhão Municipal nº2 do Montijo.

A ideia estende-se ao escalão de Infantis, que jogará no domingo, respeitando a ideia de trocar os nomes dos atletas nas camisolas por mensagens de fair play. "Nos últimos anos temos assistido cada vez mais a excessos de violência verbal, mas também física, dentro e fora dos pavilhões, razão que nos levou a desenvolver este projeto. Encaramos como um contributo para a promoção do desporto e combate ao mau comportamento proveniente das bancadas dos pavilhões por parte de pais, encarregados de educação e público em geral. Há que consciencializar e mudar definitivamente", refere Carlos Félix, presidente do clube promotor da iniciativa.