Encontrado o sucessor de Guitta: Sporting anuncia guarda-redes

Henrique Rafagnin deixou o Jaén Paraído, de Espanha, e assinou pelo Sporting.

O Sporting anunciou este domingo a contratação do guarda-redes Henrique Rafagnin, que chega para substituir Guitta, que se mudou para o Ukhta, da Rússia. O internacional brasileiro, de 30 anos, jogava no Jaén Paraíso, que foi segundo classificado no campeonato espanhol de futsal.

"Estou muito feliz, não só eu, como a minha família. É um sentimento de orgulho por representar um grande clube da Europa. Poder trabalhar com Nuno Dias foi um dos pontos positivos que me fez vir jogar para o Sporting, porque sabemos que é um dos melhores treinadores do Mundo, se não o melhor. Foi uma decisão minha vir para cá e poder trabalhar com ele nas próximas temporadas", afirmou o guardião, em declarações ao canal oficial dos leões.