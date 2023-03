Afonso Jesus aponta a registo 100% vitorioso na qualificação para Ronda de Elite.

A seleção portuguesa de futsal defronta na terça-feira a Bielorrússia já com o apuramento para a Ronda de Elite garantido, mas quer nova vitória para terminar esta fase de qualificação só com vitórias, realçou esta sexta-feira o jogador Afonso Jesus.

"Não há outro pensamento que não o de vencermos o jogo. Estamos habituados aos maiores palcos do futsal e encaramos cada dia de trabalho como se do último se tratasse. Acho que esta tem sido a chave do sucesso desta equipa ao longo destes anos. Vamos jogar com a Bielorrússia a pensar única e exclusivamente na vitória", lançou Afonso Jesus em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A equipa das quinas lidera o Grupo 4 de qualificação com nove pontos, seguindo-se a Lituânia com três pontos e a Bielorrússia com zero (menos um jogo), sendo que estes dois adversários se defrontam este sábado.

Os vencedores dos grupos, assim como os quatro melhores segundos classificados, seguem diretamente para a Ronda de Elite, e os restantes oito segundos classificados terão de passar por um play-off.

Em outubro, Portugal bateu a Bielorrússia em Paredes, por 5-3, em jogo da primeira jornada, e a seleção, que no âmbito da preparação venceu o particular com a Suíça por 7-0, parte no sábado para a Arménia, para o segundo confronto entre ambas.

"Foram dias muito produtivos para nós, fomos bastante sérios no nosso trabalho, acabando com esta vitória muito boa com a Suíça, não só pelos números mas também pela qualidade de jogo. Tudo isto é reflexo do que damos diariamente nos treinos, é o empenho de todos nós a ser colocado em campo", considerou Afonso Jesus, que conta com 41 internacionalizações.