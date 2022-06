Elétrico vence Braga em casa e iguala a eliminatória dos quartos de final

Triunfo por 4-1 e "negra" está marcada para domingo.

O Eléctrico recebeu e venceu o Braga, por 4-1, no segundo jogo dos quartos de final do play-off da Liga Placard, igualando a eliminatória (1-1), uma vez que os bracarenses venceram o primeiro jogo, no desempate por grandes penalidade, depois do 1-1 no final do tempo regulamentar.

Russo, Hugo Neves, John Lennon e Fábio Neves marcaram os golos dos comandados de João Freitas Pinto. Os bracarenses ainda marcaram por Fábio Cecílio, mas não evitaram a derrota.

O derradeiro jogo está marcado para domingo, às 19h00.