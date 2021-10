Eléctrico vence Benfica pela primeira vez na história

Pela primeira vez na história, o Eléctrico venceu as águias, por 3-1, na segunda jornada da Liga Placard

O Eléctrico fez história ao vencer, pela primeira vez, o Benfica, por 3-1, na segunda jornada da fase regular da Liga Placard. Os homens de Ponte de Sor tiveram em André Correia o herói do jogo, já que o guarda-redes mostrou-se intransponível diante de um Benfica que começou melhor, mas que acabou por demonstrar alguma desinspiração.

Nos primeiros minutos, as águias assumiram as rédeas e até estiveram perto do golo em mais do que uma ocasião, mas André Correia, na baliza, parou todas as finalizações. Do lado dos alentejanos, que demoraram a entrar na partida, Ygor Mota, Hugo Neves e Daniel Airoso testaram os reflexos de Roncaglio. O crescimento do Eléctrico no jogo teve frutos perto do intervalo, com o golo de Russo. O capitão, assistido por André Correia, abriu o marcador.

No tempo complementar, o Benfica não conseguiu reagir e foi o Eléctrico a aumentar a vantagem através de Daniel Airoso e Hugo Neves. Arthur ainda reduziu, mas não evitou a primeira derrota da formação orientada pelo espanhol Pulpis.

Nos outros jogos da segunda jornada, destaque para as segundas vitórias de Fundão e Quinta dos Lombos diante do Torreense e Nun"Álvares.