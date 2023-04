Eléctrico promete muita luta pelo título: "Ganhar algo é um dos objetivos da época"

Clube de Ponte de Sor ocupa o quinto lugar da Liga Placard e já está apurado para o play-off de campeão, porém, o ala de 27 anos aponta à subida na tabela classificativa. O internacional português tem ajudado o Eléctrico a trilhar o caminho certo. Soma três golos em 22 jogos e assume a O JOGO que o grupo deseja levantar um troféu esta temporada.

Os escalões de formação do Caxinas são conhecidos e reconhecidos pela qualidade, sendo Tiago Cruz mais um exemplo. O ala de 27 anos, que atualmente veste a camisola do Eléctrico, sempre sonhou com uma profissão ligado ao futsal e tudo começou num ringue perto de casa. "Costumava jogar à bola num ringue lá nas Caxinas, perto da minha casa. Certo dia, um treinador de uma escolinha de futsal viu-me jogar e convidou-me. Entretanto, essa escolinha federou-se e originou o Caxinas", conta Tiago, que fez toda a formação no emblema vila-condense.

O internacional português por duas ocasiões passou por clubes como o Rio Ave, Braga, Belenenses e Meta Catania, de Itália. Esta temporada, Tiago mudou-se de malas e bagagens para o Alentejo. "Antes de ir para Itália, o Eléctrico já tinha demonstrado interesse em mim, mas senti que não era a altura certa. Esta época decidi arriscar. O clube queria-me muito, tal como o João Freitas Pinto, o treinador. Trabalhar com ele foi um dos fatores que me levaram a aceitar o desafio", admite o caxineiro, que dá conta de uma temporada positiva. "Tem sido uma época muito boa. Protagonizámos uma primeira volta excelente e temos apresentado uma forma regular. O objetivo nesta fase passa por conseguirmos chegar ao quarto lugar", posição que pertence ao Quinta dos Lombos, com mais um ponto, quando faltam duas jornadas.

Tiago Cruz deixa ainda o mote para o play-off de apuramento de campeão, contando que o grupo quer fazer um brilharete. "Queremos chegar à final e vencer o título. Ganhar algo é um dos objetivos desta época. O grupo está determinado", remata.

André Coelho "é como se fosse um irmão"

Mais do que histórias, Tiago Cruz destaca pessoas que têm guiado o seu caminho no futsal, com especial carinho por André Coelho, fixo do Barcelona. "Atualmente, posso afirmar que o André Coelho é um exemplo para mim. É como se fosse um irmão. É o protótipo de um jogador de futsal que tem tudo", assegura.