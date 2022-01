Edu volta à Seleção Nacional de futsal para render lesionado Bebé

O guarda-redes Edu voltou à convocatória da Seleção Nacional de futsal para o Europeu'2022, rendendo o lesionado Bebé, depois de recuperar da infeção por covid-19, anunciou esta sábado a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Edu, que alinha nos espanhóis do Viña Albali Valdepeñas, teve um resultado positivo na véspera da viagem para os Países Baixos, onde está a decorrer a prova continental, tendo sido rendido por Bebé, que sofreu uma lesão muscular no gémeo interno à direita.

O guardião também falhou o Mundial'2021, na Lituânia, conquistado pela equipa das Quinas, devido a covid-19, mas tem agora a oportunidade de integrar o conjunto liderado pelo selecionador Jorge Braz, que venceu o jogo de abertura da competição.

Portugal venceu a Sérvia, por 4-2, na primeira jornada do Grupo A, defrontando no domingo os anfitriões Países Baixos, na Ziggo Dome, em Amesterdão, às 17h30 locais (16h30 em Lisboa), num confronto entre os líderes do agrupamento, com três pontos.

O Europeu'2022 de futsal disputa-se até dia 6 de fevereiro, nas cidades neerlandesas de Amesterdão e Groningen, sendo que os dois primeiros classificados se qualificam para a fase a eliminar, a disputar em exclusivo na capital dos Países Baixos.