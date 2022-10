Edu sai por lesão e André Correia é chamado por Jorge Braz

O guarda-redes André Correia, dos Leões Porto Salvo, foi chamado para a seleção portuguesa de futsal para render Edu Sousa, que está lesionado e vai falhar o arranque da qualificação para o Mundial'2024.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, Edu Sousa tem uma entorse no tornozelo e teve que abandonar o estágio da seleção nacional, acabando André Correia por ser chamado para o seu lugar.

O guarda-redes de 24 anos é internacional jovem por Portugal e já esteve anteriormente nas escolhas do selecionador Jorge Braz, mas nunca somou qualquer partida.

Portugal, que está a estagiar na Lousada, defronta na quinta-feira a Bielorrússia, em Paredes, e a Lituânia, em 12 de outubro, em Kaunas, em jogos do Grupo 4 da ronda principal de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.

A seleção portuguesa é a atual campeã mundial.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e André Correia (Leões Porto Salvo).

- Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona, Esp) e Tomás Paçó (Sporting).

- Fixo/Ala: Afonso (Benfica).

- Universal: Erick (Sporting).

- Alas: Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Bruno Coelho (Benfica), Mário Freitas (Fundão) e Silvestre (Benfica).

- Pivô: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).