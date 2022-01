Edu e o Euro: "Fomos os últimos campeões e sabemos a responsabilidade que temos"

Redação com Lusa

Guardião da seleção à espera de concorrência saudável para a baliza

Edu considerou esta quinta-feira que Portugal está ciente da responsabilidade que tem no Campeonato da Europa de futsal, que se realizará nos Países Baixos, mas defende que os lusos têm de encarar a prova "jogo a jogo".

"O grupo está bem e sabe da responsabilidade que tem para este Euro. Fomos os últimos campeões e sabemos a responsabilidade que temos, mas estamos muito focados no nosso trabalho - no dia-a-dia", começou por dizer o jogador do Viña Albali Valdepeñas, aos meios de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Para o internacional luso, o "importante é pensar jogo a jogo, porque todos vão ser muito complicados", e enaltece a "felicidade, vontade e máxima concentração do grupo".

Sobre a rivalidade na luta por um lugar na baliza, Edu garantiu que vai "trabalhar no máximo", lembrando que a escolha final diz respeito ao selecionador.

"Isso já é escolha do mister. Eu sei que vou trabalhar no máximo nestes dias. O André [Sousa] vai fazer a mesma coisa. Acho que qualquer um gostava de ser o dono da baliza da nossa seleção. Mas eu vou estar contente - se jogar vou estar feliz, se ficar no banco vou estar a apoiar o André ao máximo e vou estar feliz na mesma", justificou.

Ausentes dos trabalhos estão Bruno Coelho e Zicky Tê, por estarem infetados com o coronavírus, e apenas "vão integrar os treinos equipa das 'quinas' durante a segunda fase de preparação, que arranca em 11 de janeiro em Rio Maior.

A formação orientada por Jorge Braz treinou hoje no Pavilhão dos Leões de Porto Salvo e volta a concentrar-se na sexta-feira, a partir das 12:30, no Centro de Estágios e Formação Desportiva de Rio Maior.

O Europeu´2022 de futsal disputa-se em Amesterdão e Groningen, nos Países Baixos, de 19 de janeiro a 06 de fevereiro, com 16 seleções divididas em quatro grupos. Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para os quartos-de-final.

Portugal, que venceu a última edição da prova, em 2018, na Eslovénia, está integrado no grupo A, juntamente com os anfitriões, a Sérvia e a Ucrânia, tendo estreia marcada para 19 de janeiro, diante dos sérvios, antes de defrontar Países Baixos, em 23, e Ucrânia, em 28.