Declarações de Jorge Braz, selecionador português de futsal, no final do encontro Portugal-Noruega (4-0), da sexta jornada do grupo 8 de qualificação para o Europeu de 2022.

O jogo: "Fiquei totalmente satisfeito com o compromisso. Foi mais uma goleada e tivemos momentos muito interessantes e positivos no jogo. Com mais dois jogadores [Silvestre Ferreira e Tomás Paçó] a fazer parte do grupo como internacionais, a forma como se exibiram e a forma solidária como os comportamentos deles acontecem, dentro e fora do campo, deixam-me satisfeito."

Qualificação: "Qualificação feita com duas goleadas nestes últimos jogos e um reforço enorme da nossa identidade e no comportamento dos 18 jogadores que estiveram aqui. Estão todos de parabéns, estou muito satisfeito com tudo o que vivemos nestes dias."

Mundial e Europeu com fasquia elevada: "Não nos demitimos da responsabilidade de dar mais alegrias e de estarmos no pódio, estarmos nas "meias" e nas finais das grandes competições. É o que nós queremos."

Futuro: "Vamos descansar um bocadinho mais, mas amanhã já está o chip a pensar em como vamos organizar o processo do Mundial, que requer uma preparação muito longa. Temos objetivos altíssimos quer no Mundial quer no Europeu. É uma época altamente desafiante para o futsal português"