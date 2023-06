O emblema da Cruz de Cristo está de regresso à Liga Placard e Bruno Paulo, fixo de 37 anos e capitão do clube, conversou com O JOGO acerca desta temporada "perfeita"

O Belenenses está de regresso à Liga Placard, dois anos depois da descida ao segundo escalão, e tal como a equipa de futebol, o futsal também subiu de divisão com muitas dificuldades e contra todas as expectativas. "Ainda não nos apercebemos daquilo que fizemos e a verdade é que a subida à Liga Placard nunca passou pela cabeça do nosso grupo. Protagonizámos uma temporada perfeita. Como disse o nosso treinador, o que nós fizemos foi algo estratosférico e que nada nem ninguém estava à espera", assume Bruno Paulo, capitão da formação lisboeta.

O emblema da Cruz de Cristo tinha falhado a subida na época passada - foi quarto na fase de apuramento de campeão -, mas esta época acabou por não vacilar e carimbou o regresso ao principal escalão do futsal português. "Mantivemos o núcleo duro do grupo da temporada passada e isso ajudou-nos bastante. O clube conseguiu unir irreverência com experiência e todos tiveram muito mérito. Fomos e somos uma verdadeira família e isso foi notório dentro da quadra", diz o fixo de 37 anos, que atuou em 26 jogos esta época.

Bruno joga futsal ao mais alto nível desde 2005, época em que venceu uma Liga Placard e uma Taça de Portugal ao serviço do Sporting.

Na próxima temporada, o fixo irá cumprir o seu sétimo ano ao serviço do Belenenses, emblema onde passou as melhores épocas da carreira. "É um enorme orgulho vestir a camisola do Belenenses. Nunca pensei um dia representar este clube, quanto mais subir de divisão e ser um dos capitães. É um emblema com 103 anos de história e a responsabilidade é grande", conta a O JOGO.

O fixo português, de 37 anos, atua ao mais alto nível desde 2005 e veste a camisola do Belenenses há sete temporadas, emblema pelo qual disputou mais de 176 jogos e marcou 20 golos.



Trabalho conciliado com o futsal



Conseguir conciliar uma carreira de futsalista com um emprego não é fácil e Bruno Paulo é um dos poucos exemplos de que é possível partilhar as duas paixões. "Desde sempre que conciliei o futsal com o trabalho. De momento, estou numa empresa de seguros. Nunca é fácil, mas quem corre por gosto não cansa", diz.

Ambição não lhe falta

Bruno Paulo sente-se bem, feliz e apto para continuar a desfrutar do futsal, pelo que descarta, para já, uma eventual despedida da modalidade. "Posso dizer que desde 2019 ando a dizer que é a minha última época, mas surgem sempre novos estímulos. Fisicamente, não sou o mesmo, porém contribuo muito para outros aspetos. Irá surgir tudo naturalmente", diz o português, que aponta as suas principais ambições nesta fase da carreira.

"Quero dar seguimento ao trabalho desenvolvido nos últimos anos e manter o Belenenses na Liga Placard. Gostava de levar o clube a disputar os play-off de apuramento de campeão e lutar por um troféu."

A competição é forte, os adversários são vigorosos e a qualidade tem aumentado. Acerca da próxima temporada e da próxima edição da Liga Placard, Bruno assume que há cada vez mais competitividade nas quadras portuguesas e exigência será a palavra de ordem. "Tenho dez anos de Liga Placard e posso dizer que a próxima época vai ser altamente desafiante. As estruturas são muito profissionais e os clubes têm outras armas. Mas é isto que nos faz crescer", assegura.