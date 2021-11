"É importante vir conhecer os pavilhões, o hotel e um pouco da realidade do país"

Mário Freitas diz que jogos com Países Baixos vão ser testes "interessantes"

O ala internacional português Mário Freitas disse hoje esperar "dois testes" interessantes para Portugal, nos jogos particulares frente aos Países Baixos, seleção que será anfitriã do Euro'2022 de futsal.

"Parece-me extremamente interessante vir realizar dois jogos frente aos anfitriões - uma equipa que tem evoluído bastante ao longo dos últimos anos. Parecem-me dois testes interessantíssimos, nos quais vamos ter de estar a um bom nível", considerou o jogador, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A seleção portuguesa de futsal, campeã mundial e europeia em título, chegou hoje aos Países Baixos, onde defronta na segunda e na terça-feira, em Almere e em Zeist, a seleção holandesa, em jogos de preparação para o Europeu.

"Acho que vai ser extremamente importante vir aqui para conhecer os pavilhões, o hotel e um pouco da realidade do país, tendo em vista o Europeu de janeiro [de 2022]", defendeu ainda o jogador da AD Fundão.

Mário Freitas não integrou o grupo que se sagrou recentemente campeão mundial, mas lembra que a seleção, comandada por Jorge Braz, tem a qualidade de integrar todos, não se resumindo ao grupo que fez história na Lituânia.

"Quem vai e vem está sempre no espírito do grupo. Felizmente, há um espaço alargado para as opções do "mister". Há muita qualidade no nosso país e muitas opções. Sempre que venho sinto-me completamente integrado, pois esta é mesmo uma família em que toda a gente se sente muito bem dentro do grupo", disse.

Para o jogador, a fasquia está ainda mais alta, a partir do momento em que a seleção das quinas "é a melhor do mundo".

"Obviamente traz-nos responsabilidade [o título mundial], porque temos de defender o título de campeões da Europa e de campeões do mundo. Acima de tudo, temos de olhar para aquela estrelinha com muito orgulho, pois fica muito bonita na nossa camisola", acrescentou.

Ainda em relação aos jogos com os Países Baixos, Mário Freitas recordou os confrontos em 2015, em Roterdão, frente a um adversário "irreverente" e com "jogadores muito bons tecnicamente".

"Tenho a certeza de que vão ser dois bons jogos de mais uma etapa de preparação para o Europeu", considerou.

O jogo de segunda-feira, em Almere, está marcado para as 18:00 e de terça-feira, em Zeist, às 15:00.

O Europeu de 2022, competição em que Portugal defende o título conquistado em 2018, decorrerá entre 19 de janeiro e 06 de fevereiro, com jogos marcados para Amesterdão e Groningen.