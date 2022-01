Duelos até à final da Taça de Portugal feminina foram sorteados

Disputa pelo troféu termina em finais de maio

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, os duelos das próximas duas eliminatórias da Taça de Portugal feminina, assim como os emparelhamentos na final four e final, ditados por sorteio na Cidade do Futebol. O jogo decisivo está agendado para dia 22 de maio

5.ª eliminatória | 12 de fevereiro

vencedor do Povoense-Novasemente vs Futsal Feijó

Venda da Luísa vs vencedor do AD Jorge Antunes-Águias Santa Marta

Vermoim vs Benfica

Académica vs Escola Gondomar

Quinta dos Lombos vs vencedor do Núcleo SCP Pombal-Torre Laranja

Tebosa vs vencedor do Arneiros-Leões de Porto Salvo

Nun'Álvares vs vencedor do Chaves-Sporting

Atlético vs Viseu 2001

6.ª eliminatória | 5 de março

vencedor do Povoense-Novasemente vs Futsal Feijó - vencedor do Académica vs Escola Gondomar

vencedor do Nun'Álvares vs vencedor do Chaves-Sporting - vencedor do Tebosa vs vencedor do Arneiros-Leões de Porto Salvo

vencedor do Vermoim vs Benfica - vencedor do Quinta dos Lombos vs vencedor do Núcleo SCP Pombal-Torre Laranja

vencedor do Venda da Luísa vs vencedor do AD Jorge Antunes-Águias Santa Marta - Atlético vs Viseu 2001

Final Four | 21 de maio

vencedor do Povoense-Novasemente vs Futsal Feijó - vencedor do Académica vs Escola Gondomar VS vencedor do Vermoim vs Benfica - vencedor do Quinta dos Lombos vs vencedor do Núcleo SCP Pombal-Torre Laranja

Final | 22 de maio

vencedor do Vermoim vs Benfica - vencedor do Quinta dos Lombos vs vencedor do Núcleo SCP Pombal-Torre Laranja VS vencedor do Venda da Luísa vs vencedor do AD Jorge Antunes-Águias Santa Marta - Atlético vs Viseu 2001