Duas estreias e quatro regressos: eis as escolhas de Jorge Braz para os duelos com a Noruega

Convocatória com vista aos últimos dois jogos da qualificação para o Campeonato da Europa de 2022

Jorge Braz revelou esta terça-feira a lista de 18 convocados para o encontro de preparação diante de Marrocos (8 de abril) e para as partidas de qualificação para o Europeu (12 e 14 de abril).

Entre os eleitos, as primeiras chamadas à seleção A do fixo Tomás Paçó e do ala Silvestre e dos regressos do guarda-redes Bebé, do fixo Nilson, do ala Mário Freitas e e do pivô André Galvão.

Portugal concentra-se a a 4 de abril, tendo pela frente cinco treinos defrontar Marrocos, na Torre da Marinha. Após a partida diante da formação africana, a equipa das Quinas tem três sessões antes do primeiro encontro com a Noruega.

Os dois derradeiros encontros do Grupo 8 da qualificação para o Europeu dos Países Baixos, em 2022, contra o adversário nórdico serão, de novo, na Torre da Marinha.

Portugal lidera o Grupo 8 e procura manter essa posição para assegurar o apuramento direto para a fase final que decorre entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022, em Amesterdão e em Groningen.

Convocados:

Guarda-redes: Bebé (Leões Porto Salvo), Edu (Vina Albali Valdepeñas) e Vítor Hugo (Braga);

Fixos: André Coelho (Barcelona), João Matos (Sporting), Nilson (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting);

Alas: Bruno Coelho (ACCS Futsal C Asnieres - Villeneuve), Mário Freitas (Fundão), Miguel Ângelo (Braga), Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Silvestre (Benfica) e Tiago Brito (Benfica);

Universais: Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Benfica);

Pivôs: André Galvão (Leões Porto Salvo) e Zicky (Sporting).